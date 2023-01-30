İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 19/01/2023 tarihinde imzalanan protokole istinaden merkez ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplamda 385 kişinin 4,5 ay süreyle istihdam edileceği, programın 6 Şubat 2023 günü başlayarak 2 Haziran 2023 tarihinde sonlandırılacağı belirtildi.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Programın konusu Çorum İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik faaliyetleridir. Katılımcılara Program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır. Başvurular dün tamamlanmış olup katılımcıların, tamamı 1. ve 2. liste ayrımına tabii tutulmadan geçerli başvurular içerisinden Noter Kurası Yöntemiyle belirlenecektir. TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir. TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Buna göre Merkezde 236, Boğazkale’de 5, Dodurga’da 6, Kargı’da 10, Laçin’de 5, Mecitözü’nde 7, Oğuzlar’da 6, Ortaköy’de 6, Uğurludağ’da 5, Alaca’da 18, İskilip’te 18, Bayat’ta 16, Osmancık’ta 22 ve Sungurlu’da 25 olmak üzere toplam 385 kişi geçici temizlik personeli çalıştırılacaktır.”

(Haber Merkezi)

