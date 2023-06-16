2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Sporları faaliyet programında yer alan Wushu Sanda ve Taolu Ortaokul ve Liseli Gençler (Kız Erkek) Türkiye Şampiyonası Sakarya’da yapıldı.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, yurt genelinden yoğun bir katılımla gerçekleştirilen şampiyonada Çorum’u 33’ü kız 48 sporcu temsil etti. Çorumlu sporcular, 6 birincilik, 4 ikincilik, 17 üçüncülük olmak üzere toplamda 27 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Çorumlu sporcuların dereceleri ve okulları şöyle:

BİRİNCİLER

Ahmet Efe Emin (Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu)- Küçük erkek- açık el 1.guidin nanquan. İshak Uysal (Necip Fazıl Kısakörek Ortaokulu)-Yıldız erkek-taolu kısa silah32 form taijijian. Hüsamettin Ensar Tavlı (Mustafa Kemal Ortaokulu)-Küçük erkek- taolu kısa silah 1.guidin taijijian. Umut Selim Yılmaz (Merkez Yatılı Bölge Okulu)-Yıldız erkek-taolu kısa silah 1.guidindaoshu. Yusuf Şerbetçi (Merkez Yatılı Bölge Okulu)-Yıldız erkek- taolu uzun silah 1.guidin gunshu. Sinem Ahıshalı (Şehit Osman Aslan İmam Hatip Ortaokulu)-Küçük kız-taolu uzun silah 1.guidin qiansgshu.

İKİNCİLER

Dilansu Bezgin (Cumhuriyet Anadolu Lisesi)-Genç kız-kısa silah 32 form jianshu. Kardelen İnce (Cumhuriyet Anadolu Lisesi)-Genç kız-kısa silah 32 form jianshu. Rüveyda Göçer (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)-Genç kız-kısa silah 1.guidin nandao. Nisanur Dölcü (İnkılap Ortaokulu)-Yıldız kız-kısa silah 1.guidin deoshu.

ÜÇÜNCÜLER

Berfin Bilgin (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)-Genç kız-açık el2/3.guidin ve kısa silah 1.guidin jianshu. Dilansu Bezgin (Cumhuriyet Anadolu Lisesi)-Genç kız-taolu açık el 32 form nanquan. Kardelen İnce (Cumhuriyet Anadolu Lisesi)-Genç kız-taolu açık el 32 form taijiquan. Rüveyda Göçer (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)-Genç kız-açık el 2/3.guidinchangquan. Zeynep Sıddıka Yalçın (Kargı Fen Lisesi)-Genç kız-taolu açık el 1.guidin nanquan.

Ceylin Sahra Balcı (Mimar Sinan Ortaokulu)-Yıldız kız- açık el 1.quidin nanquan. Berranur Yıldız (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)-Küçük kız-taolu açık el 1.guidin nanquan. Sami Sayın (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu)-Yıldız erkek- açık el 32 form changquan. Saliha Coşkun (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu)-Yıldız kız –taolu kısa silah 1.guidin jianshu. Kıvanç Keloğlan (Dumlupınar Ortaokulu)-Yıldız erkek-kısa silah32 form taijijian.

Yusuf Şerbetçi (Merkez Yatılı Bölge Okulu)-Yıldız erkek-taolu kısa silah 32 form daoshu. Meryem Yalçın (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu)-Yıldız kız-taolu uzun silah 1.guidin gunshu. Ecrin Çokçetin (Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu)-Yıldız kız-taolu uzun silah 1.guidin nangun. Meleknur Kepçe (Buharaevlen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)-A Genç kız- sanda +65 kilo. Zeynep Zişan Şengül (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)-A genç kız-sanda 48 kilo. Seda Turp (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)-B genç kız-sanda 45 kilo.