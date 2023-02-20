Bakanlık tarafından yapılan açıklamada depremin etkilediği 10 ilde eğitime ara bir süre daha devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer; “Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmet vermeye başladı. Aileler istedikleri durumda çocuklarını farklı illerdeki okullara nakledebilir. 10 ilde kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okula götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar taşımasını sağlayacağız. 10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız.

Psikososyal destek çadırları Cuma gününe kadar depremden etkilenen 10 ile kurulmuş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada, çok başarılı bir koordinasyon var. 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor” dedi.

Depremden etkilenen illerde okulların 24 tanesinin yıkıldığını, 83 tanesinde ise ağır hasarlı olduğunu kaydeden Bakan Özer, 1 Mart’a kadar bu illerde eğitime ara verildiğini ancak okulların açıklamasının daha da ötelenebileceğini dile getirdi. (Haber Merkezi)

