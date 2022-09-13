7’den 70’e her şeye gelen zamlar kırtasiye ürünlerine de geldi. Kırtasiye ürünlerinden velilerin yanı sıra kırtasiyeciler de fiyatların yüksek olmasından dolayı satış yapamadıklarını ifade ediyor.

“EKONOMİK OLARAK HİÇ BU KADAR ZORLANDIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM”

2 çocuğunun okul alışverişi için bin 500 lira harcadığını anlatan bir vatandaş, “Ben esnafım, 16 yıldır kendi iş yerim var, ekonomik olarak hiç bu kadar zorlandığımı görmemiştim. Onca kriz oldu 2002, 2008, 2018… Ama en çok bu sene zorlandık. Çünkü kazandığımız para giderimizi karşılayamaz halde.” diye konuştu.

DERTLİYİZ: BİR SU MATARASI BİLE 70 LİRA OLMUŞ

Eksiklerini almak için kırtasiyeye gelen lise öğrencileri, fiyatlardan dolayı çok fazla bir şey alamadıklarını belirterek şunları söyledi: “Fiyatlar çok artmış, eskilerle yetinmeye çalışıyoruz. En basitinden bir defter 50 lira olmuş. 12’nci sınıf olduk, üniversiteye hazırlanacağız ve kaynakçalar çok pahalı. Bir test kitabı 100 liranın aşağısında yok. O yüzden biraz dertliyiz. Dershaneye gitmeye de gücümüz yok, okul kurslarıyla idare edeceğiz. Okul çantamızı bile değiştiremedik, bizimle mezun olacak emektarlar. Eski eşyalarımızı yıpratmadan kullanmaya çalışıyoruz, şartlar çok zor. Bir su matarası bile 70 lira olmuş.”