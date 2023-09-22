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Alınan bilgiye göre E.G., rehberlik ve edebiyat derslerinde sınıf temizliği yapacakları gerekçesi ile annesinden temizlik bezi istedi. Okul çıkışı eve gelen E.B., nefes almakta zorlandığı ve gözlerinde yanma olduğunu söylemesi üzerine annesi tarafından sağlık ocağına götürüldü.

Sağlık sorunu devam eden E.B., çağrılan ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.B.’nin yaşanan olay sonrası okul müdürünü arayarak çocuklara neden temizlik yaptırdıklarını sorması üzerine, müdürün ‘Konu ile ilgili bilgim yok’ dediği öğrenildi.