Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 6 Şubat 2023 tarihinde başlıyor. Bu tarihten itibaren anaokulları ve bünyesinde ana sınıfı bulunan tüm okullarımızda okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek desteği sağlayacağız. İlimiz merkez ve ilçelerinde toplam 8731 okul öncesi öğrencimiz bu hizmetten faydalanacak. Yemeklerimizin büyük kısmı Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelimizden karşılanacak olup bir kısmı da okullarımız tarafından karşılanacaktır” dedi.

(Haber Merkezi)

