Okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak ve fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde il genelinde okulların tamamının kütüphaneleri tamamlanırken, kütüphanesi bulunan okulların kitap sayılarının da zenginleştirildiği açıklandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Proje kapsamında 16 adet Sıfır Atık Kütüphanesi ile birlikte toplam 70 kütüphane okullara kazandırıldı. Kütüphanelerdeki kitap sayısı 234.012'den % 90 artışla 445.760'a çıkartıldı. Kütüphanelerin kitap raf ve dolapları meslek liselerindeki öğrencilerimiz tarafından yapılarak onların mesleki gelişimlerine de katkıda bulunuldu. Yeni kütüphanelerimizin ve kitaplarımızın tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” denildi. (Haber Merkezi)

