Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan ve yapımı yeni tamamlanan Bahçelievler İlkokulu çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor.

İş makineleriyle hafta içinde sürdürülen çalışmaların öğrenciler için tehlike oluşturduğunu savunan veliler, yetkililerden çalışmaların hafta sonu yapılmasını talep etti.

Öğrencilerin iş makinelerinin manevralarını takip edemedikleri ve ezilme tehlikesi geçirdiklerini iddia eden veliler, ÇORUM HABER’e ulaşarak, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün bir çocuğumuz az daha kepçenin altında kalıyordu. Bizi de okul idaresini de dinlemiyorlar. Tek isteğimiz çalışmaların okul saatlerinde yapılmaması. Çocuklarımızın güvenliği için lütfen çalışmalar hafta sonu ya da okul saatleri dışında yapılsın.”

(Haber Merkezi)

