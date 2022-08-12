Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz beraberinde Müdür Yardımcısı Muzaffer Halit Küpçüoğlu ile birlikte ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

Ziyarette Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde bulunan mesleki eğitim programına ait alan ve dallarla ilgili Birlik Başkanı Recep Gür’ü bilgilendiren Okul Müdürü İbrahim Ayaz, her yıl olduğu gibi bu yılda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile istişare halinde eğitimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz’a nazik ziyareti için teşekkür ederek, yeni eğitim-öğretim yılında tüm okul idareci ve eğitmenlerine başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kalifiye eleman yetiştirilmesi açısından Çorum sanayisi için çok büyük önem taşıdığını vurgulayan Gür, ayrıca Birlik olarak her zaman yanlarında olacaklarının mesajını verdi. (Haber Merkezi)

