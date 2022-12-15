Amasya’da yapılan toplantıya Vali Numan Hatipoğlu’nun yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, yönetim kurulu üyeleri, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OKA Tokat İl Koordinatörü Mehlika Dicle katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali OKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Numan Hatipoğlu, OKA Yönetim Kurulu’nun 158’nci kez toplanacağını dile getirerek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atacağımız 2023 yılında illerimize orta ve uzun vadeli kalkınma vizyonu kazandırmak için hep birlikte kaynakları daha etkin kullanmak için büyük sorumluluklar düşüyor” diyerek bu toplantıda bölgedeki işletmeleri yakından ilgilendiren iki destek programı hakkında bilgi veren Vali Hatipoğlu, bunlardan ilkinin 2022 Çalışma Programı kapsamında hazırlıkları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan 12 milyon TL bütçeli 2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı olduğunu söyledi. Bu program ile bölgedeki konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amacıyla projelere finansman desteği vereceklerini dile getiren Hatipoğlu; “Yani desteklenecek projelerde yararlanıcıların anlaşmalı bankadan kullanacakları yatırım kredisinin finansman maliyetini OKA olarak karşılayacağız. Bugün ilan edeceğimiz diğer program ise 20 milyon TL bütçeli 2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı’dır. Bu programla desteklenecek projelerle TR83 Bölgesinde ihracat değerinin artırılması ve ürün yerlileştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile dış ticaret alanında yeni iş imkânları oluşturulmasına katkı vermeyi hedefliyoruz. Her iki programın da başvuru duyuruları bugün itibarıyla Ajans internet sitesi üzerinden yayımlanmıştır. Bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bilindiği üzere Kalkınma Ajansları çok geniş bir yelpazede, sanayiden tarıma; turizmden sağlığa; sosyal hizmetlerden çevre ve şehirciliğe kadar bütün yatırım konularına ilişkin proje fikirlerinin tartışıldığı, desteklendiği, bu konularda ilgili tarafların bir araya getirildiği bir ara yüz olarak önemli rol üstleniyor. Bugün bu toplantının ardından düzenlenecek Bölgesel Turizm Üst Düzey İşbirliği Toplantısı da tam bu manada önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Bu toplantı ile Orta Karadeniz Bölgesi’ni (TR83) oluşturan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri ile beraber bu illerin coğrafi, kültürel ve iktisadi bakımdan yakın ilişkili olduğu Sinop ilini de içine alan bölgede faaliyet çeşitliliği oluşturularak turizm hareketi ve turizm türlerinin gelişmesine de katkı sağlayacak işbirliği imkânlarını istişare edeceğiz. Bölgemizin turizm gelirlerinden elde ettiği payı artırmak için hangi ortak adımları atmamız gerektiğini karara bağlayacağız. İnşallah bu iyiniyetli girişimimiz en kısa sürede meyvelerini verecektir. Bu vesileyle davetimize icabet eden Sinop Valimize ve belediye başkanımıza ve ticaret ve sanayi odası başkanımıza hoş geldiniz diyorum.

Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Tokat’a vali olarak görevlendirilmemle birlikte 2022 yılı Mayıs ayından bu yana OKA Başkanlığını da yürütmekteyim. Bu altı aylık süre zarfında Ajansın genel yönetiminde olduğu gibi devam eden projelerin de sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli yönlendirmeleri yaptım. Bugün bu toplantımızda 2023 yılında Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu başkanlığı görevini değerli meslektaşım Amasya Valisi Mustafa Masatlı’ya devredeceğim. Kendisinin bilgi birikimi ve tecrübesiyle bütün bölge illeri için çok güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu toplantıya katılan üyelere de teşekkür ettikten sonra Vali Mustafa Masatlı’ya OKA Dönem Başkanlığı görevini devretti.

Çorumlu Vali Masatlı da konuşmasında; “Ajansımızın bölgemize yapacağı çalışmaların önümüzdeki yılda da başkanlığımda arttırılarak devam ettirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda emekleri ve gayretleri için Tokat Valimiz Numan Hatipoğlu’na ve daha önceki dönem başkanlarına teşekkür ediyorum” görüşüne yer vererek çalışmalarından dolayı Vali Hatipoğlu’na plaket verdi.

Toplantıda daha sonra Aralık ayı gündeminde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı.

(Volkan SINAYUÇ)

