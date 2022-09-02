OKA Projeleri sözleşme imza töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun illerini ihtiva eden Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın bu illerin gelişmesi ve kalkınması için sosyoekonomik projeleri uygulamaya devam ettiğini söyledi. OKA’nın 2009 yılında kurulduğunu hatırlatan Çiftçi, o günden bugüne kadar bini geçkin projeye destek verdiğini kaydetti. OKA’nın kurulduğu günden bu yana hayata geçirilen projelere 260 milyon lira mali destek sağladığını aktaran Çiftçi, toplam da ise 660 milyon lira yatırım yapılmasına vesile olduğunu aktardı.

OKA’nın Çorum’da desteklediği projeler hakkında da bilgi veren Çiftçi, “Bugüne kadar ilimizde 229 tane projeye destek vermiş, mali finansman sağlamış, toplam da 100 milyon liralık yatırıma da mali finansman sağlamış. Bunun ilimiz açısından önemli rakamlar olduğunu düşünüyoruz. OKA’nın mali destek programları dışında teknik destek ve finansman desteği çalışmaları da var bunlarla da eğitim ve danışmanlık çalışmalarına destek veriyorlar.” dedi.

OKA’nın son zamanlarda revaçta bir başka kalemi olduğunu da aktaran Çiftçi, bunun Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) olduğunu söyledi. Bugün de ilimizde toplam 6 projenin bu desteklerden yararlanmaya hak kazandığını bildiren Çiftçi, bunlardan iki tanesinin SOGEP, iki tanesi fizibilite, iki tanesinin ise teknik kapsamında olduğunu kaydetti. 6 projenin toplam maliyetinin 8.9 milyon olduğunu belirten Çiftçi, şunları söyledi: “Ajansın bize sağlayacağı katkı 5.7 milyon lira civarında mali finansman sağlamış olacaklar. SOGEP kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Kargı Belediyemiz, fizibilite kapsamında Osmancık Kaymakamlığımız ile Oto Tamirciler Odası, teknik destek konusunda da Organize Sanayi bölgesinde ve Teknokent’te yer alan iki tane firmamız sözleşme imzalayacaklar. Projelerimizin ilimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve firmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Ajans’ın kurulduğu günden beri her yıl uyguladığı Mali Destek Programları aracılığıyla bölge illerinde binden fazla projeye destek verdiğini belirterek, “Bu projelere 260 milyon TL destek sağlanmış ve toplamda 666 milyon TL yatırım yapılmıştır” dedi.

Çorum’un şu ana kadar 229 projesine 50 milyon lira kaynak aktarıldığını ve toplamda 100 milyon lira yatırım yapıldığını kaydeden Şahin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2022 yılında yürütmüş olduğu destek programları kapsamında Çorum’dan toplam 6 projenin destek almaya hak kazandığını söyledi. Şahin, bu projelere Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının 5,7 milyon lira ve projelerin toplam bütçesinin de 8,9 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2 tane projenin başarılı bulunduğunu anlatan Şahin, şunları söyledi:

“Birincisi Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu ve kamu kurum kuruluşları ile Meslek Odaları ve Yerel Yönetimin ortak ve özel sektör firmalarının iştirakçi olduğu Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi (ÇOMİM) ve Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi adlı projedir. Bu proje ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması için makine teknolojisi ve tasarımı alanında ve öğütme teknolojileri alanında eğitim/öğretim altyapısı iyileştirilecek ve kurslar düzenlenecektir. Toplam bütçesi 4,4 milyon TL olan projeye Ajans 2,6 milyon TL destek sağlayacaktır. Geri kalan tutar ise proje ortakları ve iştirakçileri tarafından karşılanacaktır. Proje bu haliyle özel sektör-kamu ve STK işbirliğine çok iyi bir örnek teşkil etmektedir. SOGEP programı kapsamındaki ikinci proje Kargı Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ve ilçedeki diğer kurum ve kuruluşların ortak ve iştirakçi olduğu Serada Üreten Genç Eller Projesidir. Bu proje ile 10.240 m2 örtü altı üretim alanında, Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü tarafından Örtü altı sebze üretimi eğitimi almış 40 yaş altı kadın ve gençlerden oluşan 20 kişilik üretici grubu istihdam edilecektir. Toplam bütçesi 3,7 milyon TL olan projeye Ajans 2,6 milyon TL destek sağlayacaktır. Bu proje örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve dezavantajlı kadınlara istihdam alanları açılması yönünden çok önemli bir projedir

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesi amacıyla uygulanan Fizibilite Desteği Programı kapsamında 2 tane proje başarılı bulunmuştur. Birincisi Çorum Oto Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odasının Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Tesisi Fizibilite Raporu Hazırlanması projesidir. Projeyle ön değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyacın, detaylı fizibilite raporuyla nihai şekli verilecek olan kaplama kapasitesi yıllık 60 bin ton olan, bünyesinde minimum 100 kişilik bir istihdam sağlayabilecek olan sıcak daldırma galvaniz kaplama tesisin fizibilite raporunun hazırlanması ve ardından rapora dayanarak tesis kurulumu için gerekli stratejilerin ve yol haritasının belirlenmesidir. Toplam bütçesi 400 bin TL olan projenin 200 bin TL’si Ajans tarafından karşılanacaktır. İkinci proje Osmancık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin başvuru sahibi olduğu Gölbel Göleti projesidir. Bu proje ile Gölbel Göletinin, doğal yapısının bozulmadan ıslah, bakım ve rehabilite çalışmaları ile doğa severlerin uğrak mekanı haline getirilmesi, fiziki alan düzenlemeleri ile alanın koruma kontrol dengesi içerisinde yerli ve yabancı turistlere açılması, alanın korunması için çevre köylerde yaşayan çiftçilere ve okullarda öğrencilere eğitimler düzenlenerek doğa çevre ve turizm bilinci aşılanması hedeflenmektedir. Toplam bütçesi 300 bin TL olan projenin 150 bin TL’si Ajansımız tarafından karşılanacaktır.

Teknik Destek Programı kapsamında 2 KOBİ’nin projesi başarılı bulunmuştur. Birincisi Çorum Teknokent’te faaliyet gösteren Anovel Yazılım firmasının Yapay Zeka Destekli Optimizasyon Yazılımı danışmanlık desteği projesidir. Projeyle döküm sanayisi için optimizasyon yazılımı yapan firmanın sağladığı hizmeti geliştirmesi hedeflenmektedir. İkinci proje ise Burak Karaca’ya ait olan Pilavistan Profesyonel Yönetime Geçiyor projesidir. Söz konusu proje ile Türkiye genelinde bayilikler vermek isteyen işletmeye yönelik Franchising danışmanlığı sağlanacaktır.”