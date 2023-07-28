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Cumhurbaşkanı’nın 26 Temmuz Hakim ve Savcılar atama kurasında Karabük Safranbolu ilçesine ataması çıktı. Sosyal medya hesabından, “Başladığımız hakim adaylığı görevini, iki yılı aşkın bir sürenin ardından bugün itibariyle nihayete erdirerek cumhuriyetimizin 100. yılında hakimlik mesleğine başlamış bulunuyoruz. Bugün çektiğimiz kura ile ilk görev yerim Safranbolu hakimliği olmuştur. Bu vesileyle bugüne kadar gelmemizde emeği olan başta ailem olmak üzere, öğretmenlerimize, meslek büyüklerimize ve tüm dostlara teşekkür ederim. Devletin dini adalettir.” ifadesini kullandı.