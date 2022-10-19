Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Umut Radyo’da yayınlanan Beyaz Mikrofon Programına konuk oldu.

Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar’ın hazırlayıp sunduğu programda Yıldırım, ceviz ve turizm diyarı Oğuzlar’la ilgili soruları yanıtladı.

Göreve geldiğinden beri 59 projeyi gerçekleştirdiğini, şu an ilçede köyden dönüşen 2 mahalle haricinde tüm mahallelerin doğalgaza kavuştuğunu, en kısa sürede bu iki mahalleye de doğalgaz getireceklerini ifade eden Başkan Yıldırdım, “İlçemizin %87’sinde doğalgaz çalışmaları tamamlandı” dedi.

30 BİN METREKARE KİLİT TAŞI DÖŞEDİK

Gençler için stadın çevre ışıklandırmasını ve istinat duvarını yaptıklarını, güneş enerjisi santralı kurduklarını, gençlik merkezi, kapalı Pazar ve kapalı otopark, millet bahçesi yatırımlarını gerçekleştirdiklerini, Atatürk Caddesi’nin Çorum Belediyesi tarafından asfaltlandığını, yolları genişletip kaldırımlarını tamamladıklarını, metruk binaları yıkıp araç park yerleri oluşturduklarını anlatan Başkan Yıldırım, “İlçede bugüne kadar 2.000 metrekare kilit taşı döşenmeşti, biz 30 bin metrekare yaptık” diye konuştu.

KANALİZASYON ALTYAPISI TAMAMLANDI

Başkan Yıldırım, yaptıkları işlerle ilgili daha sonra şu bilgileri verdi:

“İnsanların araziye ulaşımını kolaylaştırmak için yayla yollarının 10 kilometrelik kısmını kumladık ve kumlamaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde halkımızın oturacak bir tek bile parkı yokken ilk göreve geldiğimizde 100. Yıl Atatürk Parkı’nı yaptık..İlçemizin kanalizasyon alt yapı ve sulama alt yapı çalışmalarının tamamını bitirdik.”

İLÇEMİZDE SU SORUNU ORTADAN KALKTI

Göreve geldiklerinde ilçe merkezinde içme suyu ve sulama suyu sıkıntılarının olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “ İlk önce içme suyu ve sulama suyu hatlarını yeniden inşa ederek bu sorunu ortadan kaldırdık. Ceviz diyarı tarım ilçesi olmamız münasebetiyle yaylalara ulaşımı kolaylaştırmak için yeni yollar açtık. Mevcut yollarda genişletme ve düzenleme çalışmaları yaptık” şeklinde konuştu.

OĞUZLAR, HUZUR DOLU ŞİRİN BİR İLÇE

Obruk barajının Çorum ve bölge halkı için huzurlu bir vakit geçirebilme mekânı olmasının yanı sıra su sporları ve adrenalin tutkunlarına fırsat sunduğunu dile getiren Yıldırım, ‘Denizi olmayan bir şehirde tekne turu yapma imkânı sunuyoruz. Yamaç paraşütü sporu için eşsiz bir mekâna sahibiz. Karadeniz yaylalarını aratmayan birbirinden güzel yaylaları, doğal dokusunu koruyan tuğla evleri ile bölgemizde birçok güzelliği bir arada barındıran huzur dolu şirin bir ilçeyiz’ dedi.

BUNGALOV EVLERİNİ ÖNEMSİYORUZ

Yeni projelerle ilgili bilgi veren Yıldırım, Oğuzları cazibe merkezi haline getirebilmek için üzerinde durduğu en büyük projelerden birinin bungalov evler projesi olduğunu söyledi. BİR İTİBAR SUİKASTİ İLE

KARŞI KARŞIYAYIM

Çınar’ın “Son günlerde hakkınızda otaya atılan iddialarla ilgili açıklama yapmak ister misiniz?” sorusuna Yıldırım, “Hukuka saygımız var. Yargı aşamasındaki konuyla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Fakat bir itibar suikasti ile karşı karşıyayım. Meyve veren ağaç taşlanır misali süreç tamamlananınca kamuoyuna detaylı açıklama yapacağım” cevabını verdi.

(Uğur ÇINAR)