Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve beraberindeki heyet, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'yı ziyaret etti.

AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekci, Oğuzlar Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri ve AK Parti Oğuzlar İlçe Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyaretlerle ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “AK Parti MKYK Üyesi Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan'a ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatçı'ya yaptığımız ziyaretlerde Oğuzlarımıza yönelik istişarelerde bulunup taleplerimizi ilettik. Hac farizasını tamamlayıp gelen AK Parti Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu'ya da ziyarette bulunduk.

Oğuzlarımızın gelişip kabuğunu kırmasında başta gönül belediyeciliğinin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, birlik ve dayanışma içerisinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, AK Parti ilçe teşkilatımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize en önemlisi de bizlere gönüllerinde yer açan kıymetli Oğuzlarlı hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi. (Haber Merkezi)