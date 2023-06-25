8 takım 80 sporcunun katılımı ile start alan voleybol turnuvasında birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Oğuzlar İlçe Spor Salonu’nda oynanan ve yaklaşık 1 ay süren turnuvaya sporcu aileleri de yoğun ilgi gösterirken, önceki gün oynanan son maçların ardından Emniyet takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, Esnaf takımı ikinci, Jandarma takımı üçüncü, Kaymakamlık takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin’in katılımı ile düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlara kupaları verildi.