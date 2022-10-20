Taleplerin dinlenip ilçelere destek sözü verilen toplantıda Oğuzlar'a verilen desteklerle ilgili Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım şu açıklamalarda bulundu:

“Oğuzlarımızın çehresini değiştirecek yatırım desteği ve Oğuzlar'ın turizm atılımının önünü açacak Bungalov Ev Projesi onaylandı. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanımıza Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun 2023 yolunda büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Oğuzlarımızın kaderi değişmeye devam edecek.”

(Haber Merkezi)

