Oğuzlar’da ilçenin farklı güzergâhlarında belediye ekipleri tarafından asfalt düzeltme çalışması yapılarak yollarda düzenleme yapılıyor.

İlçenin dört bir yanında çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizde tüm ekiplerimizle ilçe halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Hasan Özoğlu Caddesi, Okul Yolu ve Erencik Köprüsü’nde ilçemizin yollarında düzenleme çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Sahadaki tüm personelimize kolay gelsin dileklerimizi iletiyor, ilçemize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)