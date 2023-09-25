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İçme suyu kalitesini iyileştirmek ve sulama alt yapısını güçlendirmek için Oğuzlar Belediyesi tarafından Gölbaşı Mahallesi'nde içme suyu basınç kırıcı çalışması yapıldı.

İlçe halkına her daim en iyi hizmeti sunmak için gönül belediyeciliği ile durmaksızın çalışıldığını ifade eden Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir düşüncesinden hareketle ilçemize eserler bırakmak için her karış toprağını ilmek ilmek işliyoruz. Gönül Belediyeciliği ile yarınlara eserler bırakmanın gayreti ile ilçemize hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi.