Oğuzlar’da ilçe merkezine 4 km uzaklıkta yer alan Asarçay Mahallesi'nde dönüşüm başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Söz verdik yapıyoruz. Geçmişte köy statüsündeyken mahalle olan ve şimdiye kadar kanalizasyon alt yapısı olmayan Asarçayı Mahallemize içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının çalışmalarını başlattık. Asarçayı Mahallemizin de dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Asarçayı Mahallemize hayırlı olsun. Gönül belediyeciliği çalışıyor, Oğuzlar değişiyor” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

