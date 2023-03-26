Oğuzlar’da ceviz, badem, mahlep, karaçam ve kara serviden oluşan Bin 100 adet fidan vatandaşa dağıtıldı. Dağıtıma Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Orman Şefliği görevlileri katıldı.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği dağıtımla ilgili bilgi veren Başkan Yıldırım: “Yeşili daha yeşil yapmak, yarınlara ve geleceğe nefes olmak için Oğuzlar Orman Şefliğimizle birlikte ilçe halkımıza fidan dağıttık. Kıyametin Kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz diyen Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (sav) 'in ümmeti olarak doğa ve yeşil sevgisi ile yaşamayı düstur edindik. Orman Haftası kutlu olsun” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

