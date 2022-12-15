Ceviz üreticisi çiftçilerin arazi yollarına ulaşımını kolaylaştırmak için ilçedeki tüm arazi yollarında kumlama ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Ceviz hasadının bitmesiyle tarım arazilerinin yollarında kumlama ve düzenleme çalışmaları başlattık. Büyük bir hızla devam eden çalışmaları yürüten tüm personellerimize kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. İlçemizin en büyük geçim kaynağı olan ceviz üretiminde çiftçilerimizin koşullarını iyileştirmek için gönül belediyeciliği ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

