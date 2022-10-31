Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle öğrencilerin hazırlayıp sundukları kutlama programı Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda geniş katılım gösteren protokol üyeleri ve misafirler tarafından beğenildi. Programa İlçe Kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar Belediye Başkan Vekili Hasan Çoçak, İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bşvç. Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, İlçe Sağlık Müdürü Elif Buse Karakulak, daire amirleri, öğrenci velileri ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın başlayan program İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Atcıoğlu konuşmasında; “Burada bir araya gelmemizin sebebi, Peygamber efendimiz Hz Muhammed(SAV)'i anmak ve anlamaya çalışmak. O'nu anmanın yolu yürüdüğü yoldan yürümekten, yaşadığı hali yaşamaktan geçiyor. Sizlere tavsiyem Peygamber efendimiz(SAV)'in bizlere yapmamızı istediklerini özetle bildirdiği VEDA HUTBESİ'ni mutlaka okumanız ve uyarılarına uymanızdır” dedi.

Mevlidi Nebi Haftası kutlama programı öğrencilerin Kur'an-ı Kerim okumalarından sonra şiirler, ilahiler, Hacivat Karagöz oyunu ve oratoryo sahnelendi. Okul içi düzenlenen şiir yarışmasında birinci seçilen şiirin sahibi öğrenciye okul müdürü Ahmet Gümüş eşlik ederek birlikte okudular. Program sonunda Mevlidi Nebi Haftası boyunca okulda yapılan etkinlikleri içeren sinevizyon gösterisi yer aldı.

Kutlama programı Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin tarafından yaş pasta kesiminden sonra Protokol üyeleri, misafirler ile diğer katılımcılara ikramlarda bulunulmasının ardından sona erdi.



(Haber Merkezi)

