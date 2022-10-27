Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip işçilerle sohbet edip bilgi alan Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Bahar aylarında yoğun yağışlardan dolayı heyelan tehlikesi oluşturup ilgili kurumları bilgilendirmemizin ardından trafiğin kontrollü bir şekilde seyrettiği Oğuzlar ÇPAL yolunda heyelan riskine karşı istinat duvarı ve yol genişletme çalışmalarımız başladı.

Çocuklarımızın ve ilçe hakkımızın güvenliği için ilçemizin her yerinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi. (Haber Merkezi)

