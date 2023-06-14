Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ilçe kaymakamları ile jandarma ve emniyet teşkilatının yöneticileri katıldı.

Oğuzlar’da bulunan Hitit Üniversitesi Su Sporları Tesisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda ilimizde meydana gelen asayişe müessir olaylar masaya yatırılarak ilave alınacak tedbirler, şok uygulamaların il merkezi ve ilçelerde devam ettirilmesi, ilimizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat verilmemesi de ele alındı.

Toplantıda ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için bayram öncesi, bayramda ve sonrasında alınması gereken tedbirler, yine bayram tatili süresince ilimiz şehirlerarası yol güzergahlarında düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetimlere ağırlık verilmesi de görüşerek karara bağlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, toplantının ardından ise Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve HİTÜ yetkilileri ile birlikte Su Sporları Tesisi’ni inceleyerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.