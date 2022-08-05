Oğuzlar Belediyesi tarafından 3,5 yıllık süreçte yapılan hizmetler şeffaf belediyecilik gereği ilçenin farklı noktalarına asılarak ilçe halkının bilgisine sunuldu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemizin çehresini değiştiren sayısız hizmeti ilçe halkımıza sunduk. Alt yapıdan yol yapımına, sosyal belediyecilik hizmetlerinden ilçede istihdama yönelik projelere 7’den 70’e her kesime hitap eden hizmetler sunduk. Bu hizmetleri sunarken belediyemizin kısıtlı bütçesinden ve ilgili kurumların, bakanlıkların destekleri ile işbirliği içinde ilçemizin gelişimini sağladık. Bu hizmetleri sunabilmemizi sağlayan başta gönül belediyeciliğinin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili bakanlıklara ve kurumlara, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanlığımıza, AK Parti İlçe Başkanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Gönül belediyeciliği ile ilçemize hizmet edip gelişmesini sağlamak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)