Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezi’nde yetişkinler için açılan aşçı yardımcılığı kursunda, ceviz ile patates kullanılarak,”Cevizli Kartol” adı verilen yeni bir lezzet ortaya çıkarıldı. Yeni yemeğin sunumu, yerli erişte kullanılarak erişte-pirinç pilavı, yoğurt ve sebze süslemesi ile gerçekleştirildi.

*** Oğuzlar’ın yeni yemeği, Oğuzlar Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı ve eşi ile Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Şube Müdürü Hikmet Dikimen, okul müdürlerinin, diğer konukların beğenisine sunuldu.

*** Kaymakam Bıçakcı, ilçeye özgü bir yemek geliştirme düşüncesini takdirle karşıladığını ve yemeği de beğendiğini ifade etti. Başkan Yıldırım ise, Oğuzlarlı kadınlardan bu yemeği evlerinde yapmalarını isterken, yaygınlaştırılması ve tanıtılması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi. (Haber Merkezi)