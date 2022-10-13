Dünyaca ünlü, coğrafi işaretli Oğuzlar cevizinin tanıtımı için geleneksel hale gelen festivalin bu yıl 18.si düzenlenecek. Kültür, sanat etkinlikleri, sportif faaliyetlerle dolu dolu geçecek bir festival gerçekleşeceğini dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tüm Çorumluları etkinliklere davet etti.

Yıldırım: “Oğuzlar cevizimizin hasadının ardından gelenekselleşip şenliklerle geçen festivalimiz bu yıl hem cevizimizin tanıtımını hem de ilçemizin doğal güzelliklerinin tanıtımını amaçlıyor. Yamaç paraşütü, motocross yarışları, dragon yarışları ve bot yarışları ile doğa sporlarıyla dolu dolu geçecek festivalimize herkesi bekleriz” diye konuştu.

İki gün sürecek festival süresince program akışı şu şekilde gerçekleşecektir:

1.GÜN (14 EKİM 2022 CUMA)

14 00 : Açılış

14 30 : Mehteran gösterisi

15:00 : Ceviz ve tatlı yarışmaları, şiir yarışması ödül töreni

15:30 : Yüz Boyama Etkinliği

Palyaçolar Animasyon Gösterileri

16 30 : İlizyon Gösterisi

17:00 : Hacivat Karagöz Gölge Oyunu

17:30 : Çocuk Tiyatrosu

18: 30 : Deniz SOYDAN Konseri

20.30 Açıkhava Sinema Gösterimi

2. GÜN (15 EKİM 2022 CUMARTESİ

10:00-12:00 Yamaç Paraşütü – Motocross Yarışları

(Tekke Yaylası Başlangıç- Altın Koz Sosyal Tesisleri Bitiş)

14:00 : Su Sporları Gösterisi

Dragon Bot Gösterisi

(Altın Koz Sosyal Tesisleri )

18:00 : Fener Alayı (Başlangıç: Oğuzlar Belediyesi Önü)

18:30 : Özlem KIZILTAŞ-Hasan GÖKTAŞ Konseri

(Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses Sanatçıları)

20:30 Açıkhava Sinema Gösterimi

(Haber Merkezi)

