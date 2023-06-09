HEM Müdürü Mustafa Fındık, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, yıl içinde 86 kursta 1511 kursiyere eğitim verdiklerini söyledi.

Fındık, "1511 kursiyer, ilçemizin nüfusunun yüzde 30.87'sine tekabül ediyor. Bu oranla Oğuzlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz il genelinde nüfusa oranla kurs açma yüzdesi olarak il birincisi olmuştur." dedi.

Törende konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Fındık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sülayman Atçıoğlu, İlçe Emniyet Amiri Cevdet Kızıl, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur ve vatandaşlar katıldı.﻿