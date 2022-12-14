Oğuzlar Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Okumayı Seviyorum, Kitap Okuyorum Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında ilçedeki ilkokul öğrencileri, Oğuzlar Halk Kütüphanesi'ne getiriliyor.

Öğrencilere ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de eşlik ediyor.

Proje kapsamında Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Oğuzlar ilkokulu 2-B sınıfıyla birlikte kütüphanede kitap okudu.

Yıldırım, çocuklara kitap okuma sevgisini temelden kazandırmayı istediklerini söyledi.

Çocuklardaki heyecanın kendilerini de heyecanlandırdığını belirten Yıldırım, projeyi okullar tatil olana dek sürdüreceklerini kaydetti.