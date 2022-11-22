Oğuzlar Asarçay Mahallesi'nde ilk kez kanalizasyon altyapısı çalışmalarının ve içme suyu altyapısı çalışmalarının başlamasıyla mahallede dönüşümün başladığını ifade eden Belediye Başkanı Yıldırım, “Geçmişte köy statüsündeyken mahalle olan ama belediye hizmetlerinden yoksun kalmış olan Asarçay Mahallemizin de dönüşümünü başlattık. 2019'dan beri Oğuzlarımıza yaptığımız hizmetlerle ilçemizin çehresini değiştirdik. Altyapı çalışmalarını yerinde inceleyip belediye personellerimizden bilgi alıp incelemelerde bulunarak mahallemizin eksiklerini tespit ettik. İlçe merkezimizin dönüşümünün ardından Asarçay Mahallemizin dönüşümü için de büyük bir gayretle kolları sıvayıp sahaya indik. Gönül belediyeciliği çalışıyor, Oğuzlar dönüşüyor” diye konuştu.

Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Yıldırım, talepleri dinleyip belediye çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

