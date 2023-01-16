Sezon başında kurulan kaliteli kadroyu devre arasında yaptığı flaş transferlerle takviye eden Çorum FK, ikinci yarının ilk maçında konuk ettiği Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kalırken, özellikle ikinci yarıda ortaya konun futbol ilerisi için umut verdi. Çorum FK, galibiyeti kaçıran taraf olurken, hakemin bitiş düdüğünün ardından stat derin bir sessizliğe büründü. Kırmızı-siyahlı futbolcular sahadan üzgün şekilde ayrılırken, Başkan Oğuzhan Yalçın takımı teselli etti.

Maçın bitiş düdüğünden sonra takımı, ortaya koyduğu oyun nedeniyle ayakta alkışlayan Başkan Oğuzhan Yalçın, sahaya indi ve tüm futbolcuları tek tek teselli ederek soyunma odasına gönderdi. Yalçın, soyunma odasında da futbolculara hitaben kısa bir konuşma yaparken, “Başınızı öne eğmeyin. Bugün ortaya koyduğunuz mücadele ve oyundan memnunum. Siz böyle oynamaya devam edin. Beraberliğin hiçbir önemi yok. Siz böyle oynamaya devam ettikçe, biz şampiyon olacağız. Size güvenim tam” şeklinde ifadeler kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

