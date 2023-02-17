İçinde bulunduğumuz mübarek üç aylarda Regaip Kandili ile başlayan kutsal gecelere erişme mutluluğunun Miraç Kandili ile devam ettiğini belirten Milletvekili Kaya; “İç erişinde birçok hikmet ve bereketi barındıran Miraç Kandili’ni idrak edecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Miraç olayının gerçekleştiği gece müslümanlarca kadir gecesinden sonra en kutsal gece sayılmış ve bu gecenin ibadetle ihyası gelenekleşmiştir. Miraç Kandili, İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir” dedi.

“Bizlere düşen miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bu gün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir” diyen Milletvekili Kaya yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Bu mübarek gecenin yüreklerimize ebedi bir diriliş, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Yine, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan ve “yüzyılın felaketi” olarak adlandırılan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dilerim. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslâm Âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz hayırlara vesile olsun inşallah”

(Aliye ÖNCEL)

