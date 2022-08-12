Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum ziyareti öncesinde Alaca’da yaptığı istişare toplantısında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya burada Alacalılara TOKİ müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum programı öncesi ilçe ilçe gezmesi ile dikkat çeken Oğuzhan Kaya, Alaca’da yaptığı istişare toplantısında Alaca İlçesi Yıldızhan Mahallesi’nde TOKİ yapılması için Toplu Konut İdaresi Başkanı’nın onayını aldıklarını söyledi.

“ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Milletvekili Oğuzhan Kaya, burada yaptığı açıklamada, “Alaca İlçesi Yıldızhan Mahallesi’ndeki 316 ada, 19 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Toplu Konut İdare başkanlığı tarafından izin almış bulunmaktayız. Burada imar planına göre ne kadar yapılabilecekse o kadar konut yapılacaktır. Alacalı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. (Haber Merkezi)

