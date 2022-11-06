AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Atatürk Ortaokulu’nun mevcut okulun arkadaşındaki köy minibüslerinin ve dolmuş duraklarının olduğu arsaya yeniden yapılacağını söyledi.

YAPIM İHALESİ 30 KASIM’DA

Milletvekili Kaya, “Yeni okulu 2023-2024 eğitim ve öğretim sezonunun ikinci yarısına yetiştireceğiz. Yeni okulun inşaatı devam ederken eski okul yıkılmayacak eğitim orada devam edecek. Eski okulun arsasını da Osmancık Belediyemize verdik, Oraya da Belediyemiz dükkanlar yaparak hem dükkan ihtiyacını karşılayacak hem de gelir elde edecek. Bu dükkanlardan birisi de Ziraat Bankası’na tahsis edilerek Ziraat Bankası’nın yerini de inşallah Belediyemize alacağız” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

