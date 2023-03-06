Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum Milletvekili, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclis üyeleri ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Milletvekili Oğuzhan Kaya ile buluşarak güncel konularla ilgili istişarede bulunduklarını açıklayan Başkan Aşgın, “Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi başta olmak üzere deprem bölgelerine yönelik yardımlarımızı ve şehrimizde devam eden projelerimizi değerlendirdik” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

