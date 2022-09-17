Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan, pirincin başkenti Osmancık’ın adı ile tescilli Osmancık97 pirincinin hammaddesi çeltiğe 13.500 TL taban fiyatı belirlendiğinin açıkladı.

Osmancık’ın yanı sıra Kargı, Dodurga, İskilip ve Oğuzlar ilçelerinde ekimi yapılan pirinç için açıklanan fiyatın hayırlı uğurlu olmasını dileyen Milletvekili Kaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye hemşehrilerim adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2022 dönemi alım fiyatlarını ton başına, 55 randımanlı Baldo grubu çeltik için 15 bin lira, 58 randımanlı Cammeo grubu çeltik için 14 bin 500 lira, 58 randımanlı Özgür grubu çeltik için 14 bin lira, 60 randımanlı Osmancık grubu çeltik için 13 bin 500 lira, 60 randımanlı Ronaldo-Vasco grubu çeltik için 13 bin lira ve 65 randımanlı Luna grubu çeltik için 12 bin 500 lira olarak açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

