OSDEF’E bağlı üye dernekler ve üyelerinin katılımı ile düzenlenen kongrede mevcut yönetim oy çokluğu ile bir dönem daha seçilerek güven tazeledi. OSDEF Başkanı Oğuzhan Er güven tazelediği kongre sonrası üyelere teşekkür etti.

Oğuzhan Er; “Gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulumuzda, derneklerimiz ve değerli hemşehrilerimiz yönetimimizi bir dönem daha seçerek “hizmete devam” demiştir. Yeni yönetim listemiz genel sekreterimiz tarafından yayınlandı. En büyük hedefimiz, bugüne kadar verdiğimiz hizmetleri, siz değerli hemşehrilerimiz sayesinde hem nicelik hem de nitelik olarak artırarak yeni dönemimizde daha verimli olmaya çalışmaktır. Federasyonumuzun hizmetlerinde maddi ve manevi katkısı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Buna göre Dernek Yönetim Kurulu Hıdır Çabalar, Şerif Yedek, Recep Karadaş, Eren Saltık, Mehmet Arslaner, Nurettin Karataş, Bircan Çetin, Bayram Baran, Ahmet Temir ve Muharrem Demir’den Denetim Kurulu ise Kadir Baş, İbrahim Sağır ve Yüksel Çalışkan’dan oluştu.

(Volkan SINAYUÇ)

