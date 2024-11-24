24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile ilk tören Başöğretmen Atatürk’ün huzurunda yapıldı. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarına daha sonra ise Devlet Tiyatro Salonu’nda devam edildi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resimlerinin yer aldığı serginin salonun Fuaye bölümünde gezilmesinden sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Vali Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Evlüce, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin ilgiyle izlediği programda aday öğretmenler adına Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Esra Kum, emekli öğretmenler adına ise Abdurrahman Çırak birer konuşma yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar’ın konuşmasından sonra ise mesleğe yeni başlayan öğretmenler Bilge Kelleci, Emrah Abalı, Sümneyye Eker, Tayyip Uygun, Esra Kum, Yunus İpek ve Elif Solar öğretmen andı içti.

Törende daha sonra emekliye ayrılan Nilgün Er, Erdem Ağbal, Mustafa Sezikli, Nuri Arıcı, Neriman Köksal, Ömer Dülger, İsmail Çörüş, Bekir Yıldız, Mehmet Azak, Kadir Koçyiğit, Özcan Sönmez, Selahattin Gençkan, Abdurrahman Çırak, Ersoy Özkeskin, Hüseyin Erol ve Kadir Yiğit’e Hizmet Şeref Belgeleri Çorum Valisi Ali Çalgan tarafından verildi.

Öğretmenler Günü nedeni ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren Belinay Türksal, Azra Yapıcı, Hazal Nisa Koca, Tuana Sena Ağca, Ela Şen, Hira Gündoğdu, Salih Çağırgan, Ediz Darmancı ile Ayşe Berra Günsel’e ise ödüllerini Milletvekili Ahlatcı, Tahtasız ve Belediye Başkanı Aşgın verdi.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzikli oratoryo ile devam eden Öğretmenler Günü kutlama programı Vali Çalgan ve protokol üyeleri ile görev alan öğretmen-öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Editör: HABER MERKEZİ