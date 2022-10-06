Öğretmen ve eğitim camiasına yapılan hakaretlere sessiz kalmadığını belirten Mahmut Alparslan, “Öğretmenlere aç gözlü nankör gibi ifadeleri kullanacak kadar alçalmış gözü dönmüş, zıvanadan çıkmış, Ahmet Maranki adlı şahsa ve türevlerine gerekli dersin hukuk yoluyla verilmesi için hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bilinmelidir ki öğretmenler sahipsiz değildir hürriyetçi eğitim sen olarak herkes üç maymunu oynasa da biz öğretmenlere yönelik yapılan her yanlışı bilecek, görecek, duyacağız ve gereğini yapacağız” dedi.

Son dönemde tüm kamu çalışanlarına yönelik şiddet ve hakaret olaylarının arttığını ve bundan en çok çok etkilenen kesimlerin başında ise öğretmenlerin geldiğini belirten eğitim camiasının her gün yeni bir şiddet ve hakarete mazur kaldığını ve bunun sistematik hale geldiğini bildirdi.

Devleti yönetenlerin kullandığı dilin bazı kendini bilmezlere örnek olduğunu, varlığını yaranma ve yalanma üzerine kuran tüm kalemlerin öğretmenlere yönelik hakaret ve söylem geliştirerek ilgili makamlara “buradayız mesajı” vermeye çalıştığını da belirten Alparslan; “Makamı ve mevkii ne olursa olsun Anayasa ve kanunlarla düzenlenmiş memurlara ve öğretmenlere yönelik hiç kimse bu tür açıklamalar yapma hakkına sahip değildir. Çapulcu, ağlak, açgözlü, nankör, boş öğretmen gibi kelimelerin bırakın eğitimcilere yakıştırılmasını aynı cümlede bile yan yana kullanılmasını kınıyoruz” dedi.

Alparslan açıklamanın ardından Hürriyetçi Eğitim-Sen olarak Adliye’ye girerek suç duyurusunda bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

