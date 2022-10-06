Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen basın açıklamasına geniş katılım oldu.

Sendika adına açıklama yapan Türk Eğitim Sen Çorum Şubesi Başkanı Selim Aydın, "Promosyon kurnazlığına geçit vermeyeceğiz. O günkü şartlar altında yapılan sözleşmelerin günümüz şartlarına göre revize edilerek güncellenmesi zaruridir ve aynı zamanda ahlakidir." dedi.

‘ÖĞRETMENLERİN KARİYER PLANLAMASI SINAVLA OLMAZ’

Aydın, 14 Şubat’ta yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ve 12 Mayıs’ta çıkan yönetmeliklere atıfta bulunarak şunları söyledi: “Türk Eğitim Sen’in yıllardan beri karşı çıktığı “Sınavla Kariyer” uygulaması yeniden karşımıza çıkmış, tecrübelerimiz ve önerilerimiz maalesef göz ardı edilmiştir. Türk Eğitim Sen olarak açıklıkla ifade ediyoruz: Öğretmenlerin kariyer planlaması sınavla olmaz. Çünkü sınav sadece bilgiyi ölçer; oysaki öğretmenlik sadece bilme mesleği değil, bildiğini aktarma mesleğidir. Dolayısıyla burada esas alınması gereken tek ölçüt, deneyim, tecrübe olmalıdır. Sendikamız yıllardır bunun mücadelesini yürütmekte ve 10 yılını dolduran öğretmenlerin uzman, 20 yılını dolduran öğretmenlerin de başka herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın başöğretmen olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir.”

