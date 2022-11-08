Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin CHP’nin açtığı iptal davasını, bugün esastan inceleyecek. Eğitim Sen’in, kanuna bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğe karşı açtığı davada ise Danıştay incelemesi sürüyor. Çorum’da Eğitim-Sen üyesi eğitim emekçileri, şube binasında düzenledikleri basın toplantısında Anayasa Mahkemesi’nin bugün esas incelemesini yapacağı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu “kırmızı kartlarla” protesto etti.

“ANAYASA MAHKEMESİ’Nİ ÖĞRETMENLERİN SESİNİ DUYMAYA ÇAĞRIYORUZ”

Kanun uyarınca, kariyer basamakları sınavı ise 19 Kasım’da yapılacak. Öğretmenler bu sınava göre; uzman, başöğretmen ve öğretmen olarak ayrılacak, öğretmenleri maaşları ise buna göre belirlenecek. Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Öğretmenler ÖMK’nin iptal edilmesini bekliyor. Anayasa Mahkemesi’ni öğretmenlerin sesini duymaya çağırıyoruz” dedi.

“EYLEMLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

AYM gündemindeki düzenlemenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olduğu ifade eden Beyaz, “Eğitim emekçilerinin AYM’den talebi hukuka uygun karar alması, eğitim alanında oluşacak kaosa izin vermemesidir. Gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğine karşı mücadelemizi gerek hukuksal gerekse örgütsel boyutuyla sonuç alıncaya kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir.” dedi. (Nurdan AKBAŞ)

