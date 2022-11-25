Oğuzhan Kaya, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin 94. yıldönümünü ve bu anlamlı günü “Öğretmenler Günü” olarak kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

Bu vesile ile şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın, Ayşenur Alkan, Necmettin Yılmaz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Günümüzde eğitim ve bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak öğretmenlerin; bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecindeki öncü rolü, geçmişte olduğu gibi bugün de sürmektedir.

Toplumların gelişip modern bir hal almasında en büyük paya sahip olan öğretmenler, eğitim dünyasının vazgeçilmez neferleridir. Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır. İşte bu yüzden kutsal bir göreve sahip olan öğretmenlerimiz, bizler içinde son derece önemli ve değerlidir. Başöğretmen Atatürk’ün “İnsanlık toplumunun en fedakâr, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir” sözü, öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle her türlü fedakârlıktan kaçınmadan özveriyle çalışan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.” (Haber Merkezi)

