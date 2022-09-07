AES İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu; “Öğretmenler, paydaşlar ile paylaşılmadan 12 madde halinde TBMM’ye gelmesi ve sonrasında onaylanan bir süreçten geçmesi beraberinde kabul etmeyeceğimiz durumları ortaya çıkarmıştır. Komisyon sürecinde sendika olarak eksiklikleri ve doğacak sorunları söylememize rağmen ilgili taslakta herhangi bir değişiklik yapılmadan onaylanan bu kanun 60 yıllık özlemin bittiği şeklinde kamuoyuna duyurulsa da bu kanun onaylanan şekliyle öğretmenlerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Öğretmenin bütün meslek hayatını etkileyecek bir kanun 12 maddeden ibaret olmamalıdır. Kanun maddesinde yer alan Öğretmenlik Kariyer Basamakları ise öğretmene sınavla maaş artırımından öteye gitmeyen bir uygulama ile öğretmeni karşı karşıya bırakmıştır. Bizler öğretmenler arasında sözleşmeli, ücretli, kadrolu ayrımı olmasına karşı çıkarken bunlara ilaveten bir de uzman öğretmen, başöğretmen ayrımının dahil edilmesi öğretmenler arasındaki iş barışını bozmaktadır” dedi.

“SINAVA KARŞIYIZ”

“1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre ‘öğretmenlik özel bir ihtisas mesleğidir’ denilmesine rağmen mesleğimizin başına uzman-başöğretmen unvanlarının verilmesini doğru bulmuyoruz” diyen Çetinolu, “Her öğretmen diplomasıyla, öğretmen olurken geçtiği sınavlarla, yıllar içinde edindiği tecrübesiyle zaten uzmandır! Anadolu Eğitim Sendikası olarak 6 Ocak’ta ülkemizin dört bir tarafında sınıflarımıza yakamızda her öğretmen uzmandır kokartı ile derse girmiş ve bu ayrıma dikkat çekmiştik. Ayrıca Mayıs ayında yayımlanan yönetmelik sonrası Danıştay’a dava açmış, sınavın ve diğer sakıncalı durumların iptalini istemiştik” şeklinde konuştu.

Sınava karşı olduklarını da dile getiren Çetinoğlu; “Öğretmenler tamamen ezbere dayalı bir sınava tabi tutulamaz. Bu sınav öğretmenin gelişimine katkı vermeyen aksine itibarını zedeleyen bir uygulamadır. Sınavın verilen uzmanlığın branşlar ile hiçbir ilgisi yoktur. Öğretmenler odasında tek statüde öğretmen olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Çalışma şartlarından emekliliğine kadar olan süreci içinde barındıracak gerçek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç vardır. Mevcut haliyle bu meslek kanunu bırakın sorunları çözmeyi, var olan sorunları daha da artırmaktadır. TBMM açıldığında yapılması gereken ilk iş tüm paydaşların görüşleri ile Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden ele alınmasıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaşanan sorunlara duyarsız kalmayan tüm eğitim sendikalarını da bir arada olmaya bu konu başlığında tek ses olmaya davet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

(Haber Merkezi)

