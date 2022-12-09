2021 yılı Kasım ayının başında kurulan Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat, Çorum’da üyeleriyle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleşen toplantıya Sendika Genel Sekreteri Sinem Akşemsettinoğlu, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Akdağ, Çorum İl Temsilcisi Ahmet Ölçer ve yönetimi ile üyeler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Temsilcisi Ahmet Ölçer, 1 yıllık bir sendika olduklarını ancak belki de cumhuriyet tarihinde en hızlı büyüyen sendika olduklarını dile getirdi.

Eğitim Gücü Sendikasının apolitik bir sendika söylemiyle doğduğunu anlatan Ölçer, bu söyleme karşılık da bulduklarını ifade etti. Ölçer, genel başkanı Oğuz Özat ve üye arkadaşlarıyla böyle bir yola çıktığı için gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

“NE İKTİDARIN NE MUHALEFETİN YANDAŞI DEĞİLİZ”

Eğitim Gücü Sen Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat ise, “Mesele ve sorun varsa, çözümü de var” felsefesiyle sendikalarını kurduklarını belirterek, “'Ne iktidarın nede muhalefetin yandaşı değiliz, ne iktidarın nede muhalefetin muhalifi de değiliz. Biz yalnızca eğitimcinin yanında olmak için yola çıktık”' dedi.

“AMACIMIZ ÖĞRETMENLERİN HAKLARINI SAVUNMAK”

Amacının öğretmen haklarını savunmak olduğunu vurgulayan Özat, öğretmenlerin bugün açlık sınırının altında bir maaşla geçinmeye çalıştığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bir öğretmen bugün 8 bin 400, 8 bin 500, 9 bin lira maaşla çocuğuna harçlık veremiyor. Bugün öğretmenler sefer tası taşımaya başladı, aç öğle yemeğini yiyemeyen var. Öğretmenler bu hale düşmüş. Öğretmenlere yoksulluk sınırında maaş istiyoruz bu 24 bin lira. Açlık sınırını da yoksulluk sınırını da ben belirlemedim, bağımsız araştırma kuruluşlarının yaptığı araştırmalarla belirleniyor bu rakamlar.”

Kuruldukları günden bu yana Türkiye'de ilk kez alınan eylem kararlarına imza attıklarını bildiren Özat, “Öğretmenlik Meslek Kanununa karşı okullarımızda iş bıraktık, okulların düzenini bozmadan. Böylelikle insanlar bize mesaiden kaçıyor diyemedi.” ifadesini kullandı.

Özat, eğitim çalışanlarının gerçek ve samimi sesi olmak istediklerini sözlerine ekledi.



(Nurdan AKBAŞ)