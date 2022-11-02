Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ve TÖB-SEN olmak üzere 13 eğitim sendikasının, öğretmenleri unvanlara bölüp eşitsizlik yaratan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı oluşturduğu Eğitim Sendikaları Güç Birliği tarafından alınan eylem kararı doğrultusunda Çorum’da da öğretmenler iş bıraktı.

İş bırakma eylemi kapsamında bazı okullarda grev var pankartları asıldı. Bazı okullarda ise öğretmenler grev halayına çıktı.

EĞİTİM-SEN’DEN KİTLESEL YÜRÜYÜŞ

KESK’e bağlı Eğitim-Sen üyeleri, grev kararının alınmasının ardından Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplandı.

“Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir, sınava hayır” yazılı pankart açan Eğitim-Sen üyesi eğitim emekçilerinin kitleselliği dikkatlerden kaçmadı. Bahabey Caddesi’nden basın açıklamasının yapılacağı Kadeş Meydanı’na doğru davul-zurna eşliğinde sloganlar atarak yürüyen Eğitim-Sen üyelerine, veliler, öğrenciler ve çevre esnafı da destek verdi.

KADEŞ MEYDANI’NDA GREV HALAYI

Eğitim Sendikaları Güç Birliği çatısı altında bir araya gelen eğitim sendikalarına üye eğitim emekçileri, Kadeş Barış Meydanı’nda grev halayı çekti.

Sık sık, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Zafer direnen öğretmenin olacak”, “İktidara kul, ÖMK’ya esir olmayacağız” sloganlarını atan öğretmenler, davul-zurna eşliğinde grev halayı çektiler.

SENDİKALAR KARARLI

Eğitim sendikalarının başkanları ve temsilcileri, yaptıkları konuşmada Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik tepkilerini dile getirdiler.

Sendika başkanları tarafından yapılan konuşmalarda, “Bizler birer öğretmen sorumluluğuyla, sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronikleşen sorunlarına karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Eğitim Sendikaları Güç Birliği tarafından hazırlanan ortak basın metni ise Eğitim-İş Şube Başkanı Selim Bozkurt tarafından okundu.



(Taner ŞİMŞEK)