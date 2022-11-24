24 Kasım 1981 tarihinden beri Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım nedeniyle Devlet Tiyatrosu Salonu’nda bir program düzenlendi.

Eti Anadolu Lisesi tarafından organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve devamında İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.



Günün anlam ve önemine ilişkin bir açış konuşması yapan Eti Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ünlü’nün ardından mesleğe yeni giren öğretmenler adına Mesut Durgun bir konuşma yaptı. Öğretmenlik mesleğinin fedakârlık ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kaydeden Durgun, “Eğitim ve öğretimde başarının en önemli unsuru, eğitim sanatının mimarı öğretmendir. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesinde, ülkelerin kalkınmasında ve milletlerin hayatında eşsiz bir yere sahip olan öğretmenler, bütün toplumlarca tarihin her döneminde büyük bir saygı görmüş ve öğretmenlik en saygın meslekler arasında yer almıştır” dedi.



Emekli öğretmenler adına konuşan İsmail Erdoğan ise öğretmenliğin her şeyden önce bir ideal, gaye ve hizmet mesleği olduğunu belirterek, “Toprak altına atılan bir tohumun onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi, bir öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır” şeklinde konuştu.



Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ise yaptığı konuşmada geleceğin öğretmenlerin ellerinde şekilleneceğini söyledi.

Mesleğe yeni giren öğretmenlerin temsili yemin töreninin ardından yıl içinde emekli olan Filiz Dudu Çulha, İsmail Erdoğan, Mehtap Benli, Mustafa Zeren ve Süleyman Pekcan’a hizmet şeref belgesi verildi.

Kutlama programı Eti Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde çeşitli okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinin katılımıyla hazırlanan müzik ve şiir dinletisi ile devam etti.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

