Eğitim Gücü Sen Çorum Temsilciliği, Kadeş Barış Meydanı’nda eylem yaptı. Sendika adına açıklamayı EGS İl Temsilcisi Ahmet Ölçer okudu. Ölçer: “Bugün burada Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin çağdaş eğitime ve Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş hedeflerine uygun hale getirilmesi, ayrıca kanuna bağlı olarak yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavının iptal edilmesi ve maaşlarımızın yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması talebiyle, başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitim çalışanlarımızın sesi olmak için toplandık.” dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bu haliyle öğretmeni yasal ve sosyal statüde yalnız bıraktığını dile getiren Ölçer, kanunun hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından revize edilmesi gerektiğini, Kariyer Basamakları Sisteminin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Öğretmenlerin huzursuz, mutsuz ve kendini değersiz hissettiğini kaydeden Ölçer, “Öğretmenlik Meslek Kanununda, öğretmenlerin mesleki ehliyetlerinin sınırlarını belirleyecek, çalışma koşulları, atama, yer değiştirme ve emeklilik usullerini tayin edecek, meslek etiği, mobbing ve şiddet gibi konularda öğretmeni koruyacak aynı zamanda öğrenci ve veliye dönük güvenceler sağlayacak tanımlamaların hiç biri yoktur. Kanunun içi bomboştur.” ifadesini kullandı.

Öğretmene verilen buçuklu zamların hiçbir ihtiyacı tam anlamıyla karşılamadığını bildiren Ölçer, enflasyon farkının mutfaktaki yangına çare olmadığını, artık her güne gözlerimizi zamla açtığımızı da vurguladı.

Hissedilen enflasyonun %150’lere vardığı bu dönemde öğretmenlerin mutfakta, ulaşımda, giyimde, pazar yerinde enflasyonu derinden yaşadığını dile getiren Ölçer, Kariyer Basamakları Sınavı’nın iptalini beklediklerini, ayrıca Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu revize edilene kadar susmayacaklarını dile getirdi.

(Nurdan AKBAŞ)

