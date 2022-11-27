Bilardo İl Temsilciliği tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, öğretmenler arası turnuva düzenledi.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Bilardo Salonu’nda düzenlenen turnuvada 30 öğretmen mücadele etti. 8 top pool kategorisinde düzenlenen, zevkli ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonuçlandı. Turnuvada, Eren Arslaner şampiyon olurken, finalde yendiği Gencay Bağcı ikinciliği elde etti. Bünyamin Can ve Adem Özişçi ise üçüncülüğü paylaştı.

İl temsilciliği tarafından, dereceye giren öğretmenlere kupa verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

