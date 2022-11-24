24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak tüm öğretmenlerin gününü kutlayan CHP İl Başkanı Tahtasız, “Cumhuriyet'in temellerinin birlikte atıldığı öğretmenler, yeniden toplumsal gelişmenin öncüsü olmalıdır. Demokratik bir toplumun ve bilgi ekonomisinin de temeli böylelikle atılacaktır. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getirilmesi konusunda tüm gayretler sarf edilmelidir” dedi.

Öğretmenlerin sorunları çözülmeden eğitimin sorunlarının da çözülemeyeceğine işaret eden Tahtasız, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı, Cumhuriyet için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışan öğretmenlerimizin, karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde kutladıklarını kaydetti. Tahtasız, “Öğretmenlerimiz 24 Kasım'da sadece hatırlanmak değil, sorunlarına çözüm bulunmasını istemektedir” ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin kariyer sınavına girmeye mecbur bırakılmasını, öğretmenler arasında kariyer basamakları oluşturulmaya çalışılmasını eleştiren Tahtasız, atama sorunları, maddi imkansızlık, eğitim sisteminin getirdiği sorunlar, pandemi dönemi, fiziki yetersizlik gibi birçok problemle mücadele eden öğretmenlerin şimdi de gruplara ayrılmanın, kariyer farklılıklarının sorunları altında ezileceğini belirtti.

Binlerce öğretmen atama beklerken, ücretli, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının haksızlık olduğuna işaret eden Tahtasız, Milli Eğitim Bakanlarının da sık sık değiştirilmesine, her gelen bakanın kendi sistemini uygulayarak eğitimi yap-boz tahtası haline getirmesine karşı çıktı.

Geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerin hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini ifade eden Tahtasız, “Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi bir seçim vaadi olmaktan çıkmalı, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmelidir.

Öğretmenlerin özlük hakları, çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile güvence altına alınması gerekmektedir.

Hiçbir öğretmen ve yönetici üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutulmamalıdır. Okul yöneticilerin atamaları ideolojik yaklaşımlarla yapılmamalıdır” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözlerini hatırlatan Tahtasız, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı öğretmenlerin bir toplumun gelişmesinde ki önemine işaret etti.

Tahtasız, CHP iktidarında öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracaklarını bildirerek, öğretmenler için meslek kanunun çıkartacaklarını, 3600 ek gösterge sorunlarını çözeceklerini, her 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceklerini açıkladı.

CHP iktidarıyla birlikte eşit işe eşit ücret ödeneceğini, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımının bitirileceğini savunan Tahtasız, okullarda öğretmen açığını kapatacaklarını, taşımalı eğitime son vereceklerini, köy okullarını yeniden eğitime açacaklarını, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında maaş almayacağını kaydetti.

Tahtasız, “Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu en güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

