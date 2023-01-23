Öğretmenlerin, çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde olmadığını belirten Beyaz, “ÖMK düzenlemesiyle kamuda yıllardır uygulanan ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi fiilen ortadan kaldırıldı. Sınav sonrasında ‘başöğretmen’ ve ‘uzman öğretmen’ unvanı alan öğretmenler aynı derece ve kademede görev yapan öğretmenlerden daha yüksek maaş alacaktır. Aynı derece ve kademedeki meslektaşlarımızın maaşları arasında 5 bin TL’ye varan farklar oluşacak” denildi. Bu kadar yüksek maaş farklılığının olduğu bir eğitim sisteminde; eşitlikten, adaletten ve nitelikli eğitimden bahsetmenin mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamalarda “Öğretmenlik mesleği itibarsız hale getirildi. Önümüzdeki dönemde çocuğunun sınıfına uzman ya da başöğretmenin girmesini isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında sorunlar yaşanması kaçınılmazdır” dedi.

Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan, aynı işi yaptığı halde bu kadar farklı ücretlendirme yapılan başka bir meslek grubunun bulunmadığını kaydeden Beyaz, “ÖMK ile öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de dahil edilmiş, aynı derece ve kademedeki öğretmenlere yönelik farklı ücretlendirme politikası sonucunda iş yerlerimizde huzursuzluk artmıştır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve Kariyer Basamakları Sınavı (KBS) sonrasında aynı sınıfta, aynı konuyu anlatan bir öğretmenin sırf unvanı farklı olduğu için farklı maaş alması doğru değildir. Eğitim Sen olarak talebimiz ÖMK sonucunda oluşan ücret farklarının “eşit işe eşit ücret” ilkesi doğrultusunda düzenlenmesi, derece ve kademe gibi kriterler dikkate alınarak en düşük öğretmen maaşının yoksulluk sınırı üzerinde belirlenmesidir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

